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Вирджил ван Дейк: плакал от счастья, когда выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и АПЛ

Вирджил ван Дейк: плакал от счастья, когда выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и АПЛ
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Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих целях.

«Мне нечего доказывать. Это не потому, что я чувствую, что являюсь лучшей версией себя. Знаю, что могу стать лучше. Хочу просто выйти на поле, показать лучшую игру в составе этого прекрасного клуба и отдать все силы, пытаясь выигрывать трофеи, бороться и добиваться успеха.

Я тренируюсь каждый день не для того, чтобы выходить на поле и проигрывать. Самое главное — завоёвывать трофеи вместе с «Ливерпулем» и сборной. Это то, ради чего я готов отдать всё. Если это сработает, я буду гордиться и плакать от счастья. Такое случалось со мной в Лиге чемпионов, потому что эти моменты нельзя воспринимать как должное. Ещё я плакал, когда мы выиграли Премьер-лигу», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

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