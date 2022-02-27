Вирджил ван Дейк: плакал от счастья, когда выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и АПЛ

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих целях.



«Мне нечего доказывать. Это не потому, что я чувствую, что являюсь лучшей версией себя. Знаю, что могу стать лучше. Хочу просто выйти на поле, показать лучшую игру в составе этого прекрасного клуба и отдать все силы, пытаясь выигрывать трофеи, бороться и добиваться успеха.



Я тренируюсь каждый день не для того, чтобы выходить на поле и проигрывать. Самое главное — завоёвывать трофеи вместе с «Ливерпулем» и сборной. Это то, ради чего я готов отдать всё. Если это сработает, я буду гордиться и плакать от счастья. Такое случалось со мной в Лиге чемпионов, потому что эти моменты нельзя воспринимать как должное. Ещё я плакал, когда мы выиграли Премьер-лигу», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.