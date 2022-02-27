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«Севилья» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

«Севилья» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
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Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Севилья» — «Бетис». Встреча 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Бетис».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Перес Эрнандес.

«Севилья» набрала 51 очко в 25 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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