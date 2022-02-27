«Севилья» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Поделиться
Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Севилья» — «Бетис». Встреча 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Бетис».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Перес Эрнандес.
«Севилья» набрала 51 очко в 25 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
15:56
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
14:44
-
14:31
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:05
-
10:51
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:16
-
10:13
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
04:45
Партнерский контент