«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка лиги начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 27 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.
В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
17:22
-
17:22
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
14:44
-
14:31
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:05
-
10:51
-
10:50
-
10:32
-
10:29
Партнерский контент