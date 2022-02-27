Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка лиги начнётся в 19:30

«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка лиги начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.

В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022