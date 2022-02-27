Переболевший коронавирусом Томас Мюллер вернулся к тренировкам

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вернулся к тренировкам, сообщает Bild.



Напомним, 21 февраля стало известно, что Мюллер сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается, что 32-летний немецкий футболист вылечился, завершил период самоизоляции и приступил к индивидуальным занятиям на базе «Баварии». Ожидается, что Мюллер вернётся на поле 5 марта, когда мюнхенскому клубу предстоит встретиться с леверкузенским «Байером» в матче немецкой Бундеслиги.



Напомним, Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. Контракт форварда рассчитан до 2023 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — многократный чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка, а также победитель Лиги чемпионов.

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