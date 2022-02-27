«Атлетико» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании вратаря «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага входит в сферу интересов «Ньюкасла» и мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, лондонский клуб в предстоящее трансферное окно будет рассматривать предложения по 27-летнему вратарю от € 60 млн. Сообщается, что в услугах Аррисабалаги заинтересованы «Ньюкасл» и «Атлетико» Мадрид.



Аррисалабага стал игроком «Челси» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» за € 80 млн. Это самая большая сумма, уплаченная за вратаря за всю историю.



В нынешнем сезоне Аррисабалага в 13 матчах во всех турнирах пропустил восемь голов и семь раз сыграл «на ноль».

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» в 26-м туре АПЛ благодаря голу Зиеша:

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