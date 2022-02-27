«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Фоденом и увеличить ему зарплату

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден в ближайшее время должен продлить соглашение с командой. Представители английского клуба и футболиста ведут переговоры о продлении контракта игрока. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, новое соглашение 21-летнего футболиста будет рассчитано до 2027 года. Фоден получит прибавку к зарплате.



В нынешнем сезоне Фоден в 28 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. Действующее соглашение полузащитника истекает в 2024 году.

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в 27-м туре английской Премьер-лиги благодаря голу Фодена:

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