Испания предлагает исключить российские клубы из еврокубков

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил Европейскому союзу исключить российские команды из еврокубков.
«Мы будем предлагать и другие меры в отношении России. Например, исключение российских команд из еврокубков», — приводит слова Альбареса Antena3.
Напомним, единственным футбольным представителем России в еврокубках является московский «Спартак». Подопечные Паоло Ваноли в 1/8 финала Лиги Европы встретятся с немецким «РБ Лейпциг». Первая встреча пройдёт 10 марта в Германии. Ответная — 17 марта на нейтральном поле из-за запрета УЕФА на проведение матчей под его эгидой на территории Российской Федерации.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб рассматривает приоритетным местом проведения «домашнего» матча Баку.
- 27 февраля 2022
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