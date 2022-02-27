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Испания предлагает исключить российские клубы из еврокубков

Испания предлагает исключить российские клубы из еврокубков
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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил Европейскому союзу исключить российские команды из еврокубков.

«Мы будем предлагать и другие меры в отношении России. Например, исключение российских команд из еврокубков», — приводит слова Альбареса Antena3.

Напомним, единственным футбольным представителем России в еврокубках является московский «Спартак». Подопечные Паоло Ваноли в 1/8 финала Лиги Европы встретятся с немецким «РБ Лейпциг». Первая встреча пройдёт 10 марта в Германии. Ответная — 17 марта на нейтральном поле из-за запрета УЕФА на проведение матчей под его эгидой на территории Российской Федерации.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб рассматривает приоритетным местом проведения «домашнего» матча Баку.

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