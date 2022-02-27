«Ливерпуль» в 9-й раз выиграл Кубок лиги, установив рекорд по количеству побед

Сегодня, 27 февраля, «Ливерпуль» победил в финале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» (счёт 0:0 – в основное и дополнительное время, 11:10 – по пенальти).



Красные в рекордный девятый раз стали обладателями Кубка лиги. У «Манчестер Сити» восемь побед в турнире, у «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» — по пять.



Последний раз красные побеждали в Кубке лиги в сезоне-2011/2012, когда команду возглавлял сэр Кенни Далглиш.



В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Предыдущим обладателем Кубка английской лиги являлся «Манчестер Сити».