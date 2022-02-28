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«Трусливый подход». Г. Невилл раскритиковал Абрамовича за передачу управления «Челси»

«Трусливый подход». Г. Невилл раскритиковал Абрамовича за передачу управления «Челси»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом на британском телевидении, выразил мнение об уходе Романа Абрамовича от управления лондонским «Челси».

«Может быть, я и большинство других, кто видел это заявление, подумали: «О, это благородный жест, это правильный поступок»… Но, когда вы увидите, кто является попечителями, — а это Эмма Хейс, менеджер женского клуба «Челси», Пиара Повар, которая создала компанию Kick It Out против различных дискриминаций, и спортивный юрист Джон Дивайн — совершенно ясно, что они не собираются управлять футбольным клубом «Челси».

Я думаю, что одна из самых умных вещей, которые Роман Абрамович делал за последние 20 лет, — это не говорить, не делать заявлений, потому что заявление, которое он сделал вчера вечером, оставило больше вопросов, чем ответов.

На самом деле, если уж на то пошло, это трусливый подход — отдать «пас в больницу» хорошим людям в совете фонда, когда совершенно ясно, что футбольным клубом управляет он вместе с Мариной Грановской и Петром Чехом.

Владельцы шести лучших клубов АПЛ оторваны от реальности. Они думают, что могут окружить себя умной пиар-командой и обманывать нас замысловатыми словами, но, к сожалению, это не работает», — приводит слова Невилла Metro.

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