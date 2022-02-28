«Трусливый подход». Г. Невилл раскритиковал Абрамовича за передачу управления «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом на британском телевидении, выразил мнение об уходе Романа Абрамовича от управления лондонским «Челси».
«Может быть, я и большинство других, кто видел это заявление, подумали: «О, это благородный жест, это правильный поступок»… Но, когда вы увидите, кто является попечителями, — а это Эмма Хейс, менеджер женского клуба «Челси», Пиара Повар, которая создала компанию Kick It Out против различных дискриминаций, и спортивный юрист Джон Дивайн — совершенно ясно, что они не собираются управлять футбольным клубом «Челси».
Я думаю, что одна из самых умных вещей, которые Роман Абрамович делал за последние 20 лет, — это не говорить, не делать заявлений, потому что заявление, которое он сделал вчера вечером, оставило больше вопросов, чем ответов.
На самом деле, если уж на то пошло, это трусливый подход — отдать «пас в больницу» хорошим людям в совете фонда, когда совершенно ясно, что футбольным клубом управляет он вместе с Мариной Грановской и Петром Чехом.
Владельцы шести лучших клубов АПЛ оторваны от реальности. Они думают, что могут окружить себя умной пиар-командой и обманывать нас замысловатыми словами, но, к сожалению, это не работает», — приводит слова Невилла Metro.
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