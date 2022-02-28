Сарри – о поражении от «Наполи»: мы играли хорошо и не должны были проиграть

28 февраля в матче 27-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались «Лацио» и «Наполи». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:1.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал прошедшую встречу.

«Мы показали хорошую игру, доминировали в первом тайме. Во втором тайме мы немного сдали и поплатились за это, пропустив в самой концовке матча. Однако, если три месяца назад все думали, что «Наполи» нам не по зубам, то сегодня у нас были отличные шансы – у нас было больше голевых моментов.

Сейчас наша задача – продолжать работать и улучшать свои показатели. Нужно научиться читать игру, чтобы добиваться результата. Это вопрос деталей, потому что сегодня мы играли хорошо и не заслужили поражения», – приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на DAZN.