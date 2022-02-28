Полузащитник «Атлетико» летом может уйти свободным агентом в «Рому»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона, по-прежнему не вёл с клубом переговоры о новом соглашении. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, мексиканский футболист подтвердил, что клуб не выходил на него с предложением нового контракта, однако «Атлетико» по-прежнему может предложить Эррере новое соглашение. Главным претендентом на игрока называется итальянская «Рома».

31-летний Эррера стал футболистом мадридского клуба в 2019 года, перейдя в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Эррера в 20 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

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