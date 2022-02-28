«Аякс» хочет назначить сына Круиффа новым спортивным директором команды

Спортивный советник «Барселоны» Йорди Круифф может покинуть команду и стать новым спортивным директором «Аякса». Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, амстердамский клуб хочет убедить сына Йохана Круиффа занять должность спортивного директора команды, освободившуюся после увольнения Марка Овермаса. Сообщается, что у Круиффа не сложились отношения с новым главным тренером «Барселоны» Хави, поэтому он может покинуть клуб.



Ранее сообщалось, что причиной увольнения Овермарса стало то, что функционер отправлял коллеге ряд сообщений с сексуальным подтекстом, в том числе он присылал ей фотографию своего полового органа.

Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года он занимал должность спортивного директора.