Тренер «Ротора» Куликов: в матче с «Рубином» настраиваемся на победный результат

Главный тренер «Ротора» Артём Куликов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с казанским «Рубином».



«Считаю большим плюсом то, что у нас есть этот матч. Всем интересно сыграть с соперником уровня РПЛ, у которого большие амбиции, отличный состав и стабильное финансирование. Поэтому можно сказать, что находимся в предвкушении этого матча. Естественно, мы настраиваемся на победный результат. Но это относится не только к игре с «Рубином», но и к каждому матчу в чемпионате», — сказал Куликов в интервью клубной пресс-службе.



Матч 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Ротор» состоится 3 марта в Казани. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.