Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женскую сборную России на Евро-2022 может заменить Португалия

Женскую сборную России на Евро-2022 может заменить Португалия
Комментарии

Завтра, 1 марта, УЕФА проведёт экстренное совещание, чтобы обсудить ряд вопросов, сообщает The Times.

По информации источника, помимо прочего на совещании будет рассматриваться вопрос участия женской сборной России в чемпионат Европы, который состоится в Англии летом 2022 года. Сообщается, что страна-организатор не хочет, чтобы российская национальная команда присутствовала на турнире из-за ситуации на Украине. Ожидается, что в качестве замены сборной России Англия предложит женскую команду Португалии.

Напомним, в стыковых матчах за право выступить на чемпионате Европы женская сборная России обыграла Португалию (1:0, 0:0).

Чемпионат Европы среди женских национальных команд пройдёт в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.

Новость по теме
Президент «РБ Лейпциг»: предполагаем, что матчи со «Спартаком» будут отменены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022