Женскую сборную России на Евро-2022 может заменить Португалия
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Завтра, 1 марта, УЕФА проведёт экстренное совещание, чтобы обсудить ряд вопросов, сообщает The Times.
По информации источника, помимо прочего на совещании будет рассматриваться вопрос участия женской сборной России в чемпионат Европы, который состоится в Англии летом 2022 года. Сообщается, что страна-организатор не хочет, чтобы российская национальная команда присутствовала на турнире из-за ситуации на Украине. Ожидается, что в качестве замены сборной России Англия предложит женскую команду Португалии.
Напомним, в стыковых матчах за право выступить на чемпионате Европы женская сборная России обыграла Португалию (1:0, 0:0).
Чемпионат Европы среди женских национальных команд пройдёт в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.
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