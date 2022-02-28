Женскую сборную России на Евро-2022 может заменить Португалия

Завтра, 1 марта, УЕФА проведёт экстренное совещание, чтобы обсудить ряд вопросов, сообщает The Times.



По информации источника, помимо прочего на совещании будет рассматриваться вопрос участия женской сборной России в чемпионат Европы, который состоится в Англии летом 2022 года. Сообщается, что страна-организатор не хочет, чтобы российская национальная команда присутствовала на турнире из-за ситуации на Украине. Ожидается, что в качестве замены сборной России Англия предложит женскую команду Португалии.



Напомним, в стыковых матчах за право выступить на чемпионате Европы женская сборная России обыграла Португалию (1:0, 0:0).



Чемпионат Европы среди женских национальных команд пройдёт в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.