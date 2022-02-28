Витория: в России я встретил дружелюбных, приветливых и миролюбивых людей

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о работе в России на фоне последних мировых новостей.



«За те месяцы, что я был в России, я встретил дружелюбных, приветливых и миролюбивых людей, людей, которые никоим образом не отождествляют себя с тем, что творится на Украине», — написал Витория в своём «инстаграме».



51-летний Витория тренировал московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» под руководством португальского специалиста ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка.



В настоящее время Витория находится без работы.

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