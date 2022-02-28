Ирландия отказалась проводить матчи с Россией

Федерация футбола Ирландии объявила, что местные команды не будут играть с российскими клубами и сборными.



«Федерация футбола Ирландии предложила свою полную поддержку футбольной ассоциации Украины и подтверждает, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления», — сказано в заявлении федерации в «Твиттере».



Ранее сегодня, 28 февраля, подобное предложение высказал швейцарский футбольный союз (SFV). Также сообщалось, что УЕФА может отстранить московский «Спартак» от соревнований Лиги Европы. Красно-белые дошли в турнире до 1/8 финала, где должны сыграть с немецким «РБ Лейпциг».



ФИФА обязала российскую сборную проводить матчи под её эгидой на нейтральном поле без гимна, флага и болельщиков. Сборная России в этих встречах будет называться «командой РФС».

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