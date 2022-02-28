«Зенит» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Зенит» — «Рубин». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы:

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Мусаев, Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Уремович, Тесленко, Савицкий, Зуев, Бакаев, Фаттахов, Апшанцев, Климов, Онугха, Кузнецов.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков в 18 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».