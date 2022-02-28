Reuters: ФИФА намерена отстранить сборную России от международных турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отстранить сборную России от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине, сообщает информационное агентство Reuters.
Согласно сведениям источника, ФИФА ведёт переговоры с УЕФА по поводу дисквалификации сборной России. Решение может быть принято в ближайшее время.
В случае утверждения дисквалификации она коснётся всех сборных России по футболу — и мужской, и женской.
Напомним, накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА может пересмотреть свою позицию.
Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.
- 28 февраля 2022
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