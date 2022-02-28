Нидерланды отказались проводить матчи со сборными России и Беларуси

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNBV) объявил, что сборная страны не будет проводить матчи с национальными командами России и Беларуси.

«Правление KNBV на внеочередном заседании приняло решение, что национальные команды из Нидерландов не будут играть против сборных России и Беларуси до особого распоряжения.

KNBV резко осуждает агрессию России в адрес Украины. Мы всей душой надеемся, что война на Украине закончится как можно скорее. Серьёзность и размах продолжающейся агрессии России и пособничество Беларуси побудили нашу футбольную федерацию принять такое решение», — сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.