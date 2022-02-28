УЕФА расторг контракт с «Газпромом»

УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с российской компанией «Газпром» во всех соревнованиях, проводящихся под эгидой Европейской футбольной ассоциации.

Это решение было принято в понедельник, 28 февраля, и вступило в силу незамедлительно. Оно включает в себя сотрудничество в рамках Лиги чемпионов УЕФА, соревнований национальных сборных и чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

Сборная России 24 марта должна была провести домашний стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей. Однако поляки, как и потенциальные соперники в финальном стыковом матче чехи и шведы, отказались играть с российскими футболистами.

«Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы должен был встретиться с «РБ Лейпциг».