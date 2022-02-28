Клопп — о выборе голкипера на финал Кубка лиги: человеческая часть меня возобладала

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что почувствовал прежде всего зов своего сердца, выбирая голкипера Куивина Келлехера в основной состав на финальный матч Кубка Англии с лондонским «Челси».

«Я очень рад, что моё решение выставить на матч этого парня оправдалось. Он заслужил это. Я состою из двух частей. С одной стороны, я – главный тренер клуба. С другой – простой человек. И человеческая сторона меня возобладала на этот раз.

Он – молодой человек, мы просим многого от него, он начинает играть в турнире, а потом мы выходим в финал. И как мне тут сказать ему, что он не будет играть? В профессиональном футболе должно быть место сантиментам.

У нас в тренировочном центре есть специальная доска, на которой нанесены имена всех голкиперов, выигрывавших какие-либо трофеи с клубом, и имя Куивина может быть там – такими были мои мысли. И то, что так и произошло в итоге, очень и очень здорово», — приводит слова Клоппа.BBC.

Напомним, основное и дополнительное время финального матча Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Челси» завершилось вничью 0:0, а в продолжительной серии пенальти, закончившейся со счётом 11:10, победный удар нанёс как раз Келлехер.