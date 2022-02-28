Женская сборная России по футболу отстранена от Евро-2022

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях по футболу. Это касается и женской национальной команды, которая теперь не поедет на чемпионат Европы – 2022 в Англию.

Напомним, в стыковых матчах за право выступить на чемпионате Европы женская сборная России обыграла Португалию (1:0, 0:0). Теперь, по данным СМИ, именно португальские футболистки могут заменить россиянок на континентальном первенстве.

Чемпионат Европы среди женских национальных команд пройдёт в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.

Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.