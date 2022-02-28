Бразильские игроки «Шахтёра» и киевского «Динамо» покинули Украину

Бразильские игроки футбольного клуба «Шахтёр» (Донецк) вместе с семьями покинули Украину. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

В воскресенье, 27 февраля, игроки и их близкие выехали из Киева в сторону границы. В настоящее время они находятся на территории Румынии. Также вместе с «горняками» страну покинули легионеры киевского «Динамо».

Отмечается, что эвакуация футболистов стала возможной благодаря личному содействию президента УЕФА Александера Чеферина, президента украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и президента федерации футбола Молдавии Леонида Олейниченко.

Латиноамериканские легионеры «Шахтёра» и киевского «Динамо» вместе со своими семьями записали видеообращение к властям Бразилии с просьбой вывезти их с Украины.