Алексей Миранчук отдал голевую передачу через минуту после выхода на замену
Поделиться
Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче итальянской серии А между «Аталантой» из Бергамо и генуэзской «Сампдории» в 27-м туре итальянского чемпионата, проходящем в эти минуты.
Миранчук вышел на замену на 60-й минуте игры, а уже через минуту отдал точный пас под удар форварду хозяев Тёну Копмейнерсу, который забил третий мяч в ворота гостей.
После 70-й минуты игры счёт 3:0, впереди «Аталанта». Помимо Компейнерса, оформившего дубль, точным ударом у хозяев поля отличился Марио Пашалич.
Напомним, «Аталанта» на момент начала встречи с «Сампдорией» занимала пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в 25 матчах набрали 44 очка.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
00:52
-
00:50
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:18
-
00:05
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:45
-
23:25
-
23:07
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:21
-
22:21
-
22:06
-
21:59
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:38
-
21:32
-
21:29
-
21:21
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:05
-
20:59
-
20:38
-
20:35
-
20:32
Партнерский контент