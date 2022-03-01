Алексей Миранчук отдал голевую передачу через минуту после выхода на замену

Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче итальянской серии А между «Аталантой» из Бергамо и генуэзской «Сампдории» в 27-м туре итальянского чемпионата, проходящем в эти минуты.

Миранчук вышел на замену на 60-й минуте игры, а уже через минуту отдал точный пас под удар форварду хозяев Тёну Копмейнерсу, который забил третий мяч в ворота гостей.

После 70-й минуты игры счёт 3:0, впереди «Аталанта». Помимо Компейнерса, оформившего дубль, точным ударом у хозяев поля отличился Марио Пашалич.

Напомним, «Аталанта» на момент начала встречи с «Сампдорией» занимала пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в 25 матчах набрали 44 очка.