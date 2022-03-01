Конте: говорить о военных действиях в 2022 году – это невероятно

52-летний итальянский наставник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о спецоперации России на Украине.
«Это очень печальная ситуация. Мы живём в 2022 году, и говорить о военных действиях – это невероятно. Это невероятно и в то же время глупо, только думать об этом. Нам нужен мир, а не гибель людей.
Война наверняка не даст ответов на все вопросы. Весь мир должен жить сообща и проявлять солидарность против глупости людей», — приводит слова Конте Reuters.
«Тоттенхэм» разгромил на выезде «Лидс» в матче чемпионата Англии.
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Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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