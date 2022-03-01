Каррера отреагировал на отстранение российских клубов и сборных от международных турниров

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение ФИФА и УЕФА исключить сборную России и российские клубы из международных турниров на неопределённый период.

«На мой взгляд, спорт точно должен оставаться вне всех политических проблем. Надеюсь, что эту проблему с российским спортом скоро решат, а на Земле снова будет мир», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных международных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.

Отстранение коснулось московского «Спартака», который был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, мужской сборной России, которая не проведёт стыковые матчи за право выхода на ЧМ, и женской сборной России, которая отобралась на Евро-2022, но не поедет на него.