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Карпин прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров

Карпин прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду от международных турниров.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четвёрки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену», — передаёт слова Карпина пресс-служба сборной России.

Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.

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