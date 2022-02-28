Карпин прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду от международных турниров.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четвёрки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену», — передаёт слова Карпина пресс-служба сборной России.

Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.