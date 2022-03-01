Агент Миранчука: никаких разговоров о возможном отъезде Алексея из Италии нет

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем своего подопечного на фоне ситуации в мире.

«Возможный отъезд на фоне последних событий? Со мной точно никаких подобных разговоров нет. Я надеюсь на объективность и неполитиканство», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

Напомним, накануне Алексей Миранчук продемонстрировал яркую игру за «Аталанту» в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией». Россиянин вышел на поле на 60-й минуте, уже спустя минуту отдал результативную передачу, а позже ещё и подкрепил успех забитым мячом.

«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.