У Гисдоля худший процент побед среди всех тренеров «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль покинул команду. Немецкий специалист выиграл с железнодорожниками 37% матчей. Это худший показатель среди всех тренеров московской команды. Об этом сообщает OptaIvan в «Твиттере».

Сегодня, 1 марта, Маркус Гисдоль был освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-Лиге.

Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.