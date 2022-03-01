В «Динамо» заверили, что все игроки команды находятся в Москве

Представители «Динамо» сообщили, что все игроки команды находятся в Москве. Ранее в СМИ сообщалось, что контракт с клубом может разорвать украинский защитник Иван Ордец.
«В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки «Динамо» находятся в Москве», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».
Напомним, сегодня контракт с «Динамо» расторг украинский тренер Андрей Воронин, который занимал должность ассистента Сандро Шварца.
«Динамо» набрало 39 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).
Накануне УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Европейская общественность расценивает эту операцию как вторжение на территорию суверенного государства.
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