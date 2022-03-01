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Андрей Воронин объяснил причину ухода из «Динамо»

Андрей Воронин объяснил причину ухода из «Динамо»
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о причинах своего ухода из команды.

«Мы уехали из Москвы до того, как она была закрыта. Мы не смогли приземлиться в Дюссельдорфе, поэтому летели через Амстердам. Мой отец, жена, дети со мной.

Чувствую себя плохо уже четыре дня. Когда вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов.

Я очень горжусь Украиной. У нас очень красивые города и замечательные люди. Мы будем продолжать бороться, но цена так высока. Столько погибших. Мы живём в 2022 году, а не во времена Второй мировой войны.

У меня есть друзья в Харькове, в Киеве и в моём родном городе Одессе. Мне приходят сообщения каждые пять минут. Это тяжело выносить. Я просто хочу помочь деньгами или чем-то ещё», — приводит слова Воронина Bild.

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