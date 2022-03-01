Гисдоль объяснил причины своего ухода из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль объяснил свой уход из московской команды.
«Для меня футбольный тренер — лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несёт ответственность за агрессивную войну в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с поста тренера московского «Локомотива». Я не могу тренировать игроков в Москве, требовать профессионализма, а за несколько километров отдаются приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это моё личное решение, и я абсолютно в нём убеждён», — приводит слова Гисдоля Bild.
Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-Лиге.
- 1 марта 2022
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