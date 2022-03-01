«Барселона» достигла устной договорённости с защитником «Челси» о 4-летнем контракте

«Барселона» в летнее окно может усилиться защитником лондонского «Челси» Андреасом Кристенсеном. Датский футболист достиг устного соглашения с новой командой. Об этом сообщает sport.es.
По сведениям источника, 25-летний Кристенсен подпишет с «Барселоной» 4-летний контракт. Стороны вели переговоры несколько месяцев. Однако защитник не собирается подписывать контракт с новым клубом до последней встречи с руководством «Челси».
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:
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