«Барселона» готова платить полузащитнику «Милана» € 6,5 млн в год

«Барселона» собирается предложить полузащитнику «Милана» Франку Кессье контракт с зарплатой € 6,5 млн в год. Испанский клуб готов подписать игрока летом, когда у него истечет контракт с действующей командой. Об этом сообщает Marca.
25-летний Кессье в межсезонье станет свободным агентом. Он отказался подписывать новое соглашение с «Миланом». За итальянский клуб футболист выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне Кессье в 20 матчах чемпионата Италии забил пять голов. Также на его счету одна результативная передача в пяти играх группового этапа Лиги чемпионов.
Рыночная стоимость Кессье оценивается Transfermarkt в € 48 млн.
«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:
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