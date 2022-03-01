Легионеры ЦСКА не собираются покидать команду

Все иностранные футболисты московского ЦСКА планируют продолжить карьеру в российском клубе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Подопечные Алексея Березуцкого в полном составе вылетели на матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи», который пройдёт на стадионе «Фишт» завтра, 2 марта. Встреча начнётся в 18:00 мск.



Напомним, сегодня «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Маркуса Гисдоля. Тренерский штаб «Динамо» покинул Андрей Воронин. Оба связали своими уходы из российских команд с событиями, происходящими в мире.



Московский ЦСКА после 19 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице четвертое место, набрав в этих встречах 33 очка. В следующем туре чемпионата ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом».