Клаудиньо — игрок матча с «Рубином» по версии болельщиков

Нападающий «Зенита» Клаудиньо признан болельщиками команды из Санкт-Петербурга лучшим футболистом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в «твиттере».

25-летний бразильский форвард в матче с казанской командой отметился двумя голевыми передачами. Всего на счету Клаудиньо в нынешнем сезоне девять голов и четыре голевые передачи в 21 матче во всех турнирах. Соглашение Клаудиньо с российским клубом истекает в 2026 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 16 млн.

«Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 турах 41 очко. Ближайшим преследователем команды Сергея Семака стало московское «Динамо», набравшее 39 очков.