Антонио Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» на стадии 1/8 финала Кубка Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче с «Мидлсбро» (0:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Конечно, результат не очень хороший, и мы должны быть разочарованы. Жаль, потому что в таких играх нужно активно давить на соперника. Если вы дадите им надежду, они обретут уверенность и будут прибавлять. Тогда может случиться всякое. Прежде всего, важно сказать, что «Мидлсбро» провел хорошую игру, заслуживает уважения и я поздравляю их с победой. Мы должны подумать о нашей игре. Это часть нашего процесса. Повторяю, мы должны стараться избегать взлётов и падений, и есть только один способ улучшить ситуацию — работать. Мы должны идти вперед, и мы постараемся сделать всё возможное в этом сезоне. Мы должны выложиться по максимуму до конца сезона, тогда мы увидим, какова будет наша позиция и оценка сезона. Пока рано что-то говорить об этом», — приводит слова Конте BBC.

Таким образом, «Мидлсбро» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.