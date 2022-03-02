Симоне Индзаги прокомментировал ничью «Интера» и «Милана» в полуфинале Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался после ничьей в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом» (0:0).

«Думаю, это дерби было менее зрелищным по сравнению с двумя другими, так как на карту поставлено многое, обе команды волновались и ждали 180 минут. Мы хотим выйти в финал и выиграть еще один трофей, зная, что это наша 36 -я игра в сезоне, нам нужно восстановить остроту, и мы над этим работаем. Мы много играем. Кроме одной ошибки, которую мы допустили, играя сзади, и сейва Хандановича, других шансов «Милана» я не помню», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» состоится 20 апреля. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус».