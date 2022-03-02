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«Марсель» намерен выкупить контракт Гендузи у «Арсенала»

«Марсель» намерен выкупить контракт Гендузи у «Арсенала»
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Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи, выступающий за «Марсель» на правах аренды, останется во французской команде, сообщает RMC Sport.

По информации источника, «Марсель» готов выкупить контракт 22-летнего футболиста за € 11 млн. Напомним, Гендузи перешёл во французский клуб на правах аренды летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Гендузи принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. С 2021 года полузащитник вызывается в национальную команду Франции. Ранее Гендузи выступал за «Герту» и «Лорьян».

«Марсель» в 26 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (62).

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