«Марсель» намерен выкупить контракт Гендузи у «Арсенала»
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Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи, выступающий за «Марсель» на правах аренды, останется во французской команде, сообщает RMC Sport.
По информации источника, «Марсель» готов выкупить контракт 22-летнего футболиста за € 11 млн. Напомним, Гендузи перешёл во французский клуб на правах аренды летом 2021 года.
В нынешнем сезоне Гендузи принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. С 2021 года полузащитник вызывается в национальную команду Франции. Ранее Гендузи выступал за «Герту» и «Лорьян».
«Марсель» в 26 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (62).
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