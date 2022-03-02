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Кечинов: главная цель «Спартака» — выиграть Кубок. Нужно дарить болельщикам радость

Кечинов: главная цель «Спартака» — выиграть Кубок. Нужно дарить болельщикам радость
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Кубанью». Игра состоится сегодня, 2 марта.

«У нас остался только российский футбол, поэтому будем наслаждаться даже такими матчами, хотя соперник у «Спартака» не очень сильный. Болельщики ждут этой игры, пусть даже предыдущая, с ЦСКА, была неудачной.

«Спартак» не должен использовать встречу с «Кубанью», чтобы наиграть связи, потому что ему надо было сделать это на сборах. По матчу с ЦСКА можно сказать, что взаимодействие не на должном уровне. В дерби переиграли «Спартак», в обороне творился какой-то ужас.

Красно-белые уже лишились Лиги Европы, а в РПЛ трудно на что-то рассчитывать. Поэтому их главная цель — выиграть Кубок! Без разницы, кто против тебя играет, нужно побеждать и дарить болельщикам радость. Сейчас это очень важно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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