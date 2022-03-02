Червиченко: столетие «Спартака» испорчено игрой. Шанс реабилитироваться — победа в Кубке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Кубанью». Игра состоится сегодня, 2 марта.
«Матч должен быть интересным. Любопытно, как отреагируют многочисленные легионеры красно-белых. Наверняка они сейчас больше думают о своих проблемах, о том, что творится, забывая об игре. На этом фоне «Кубань» может неплохо огрызнуться, как они делали до этого. «Спартак» должен побеждать, но вероятен и другой исход.
Кажется, сейчас легионеры «Спартака» думают не столько об отъезде, сколько о своём будущем. Сейчас они не могут полететь домой и отправить деньги семье — масса моментов, которые усложняют их пребывание в России.
Столетие клуба испорчено, и не отстранением от еврокубков, а игрой команды. У них 10 очков отставания от лидирующей группы. Куда уже хуже? Ещё две осечки — и уже можно будет бороться за выживание. Единственный шанс реабилитироваться — выиграть Кубок», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 2 марта 2022
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