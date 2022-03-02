«Алания» выбила «Арсенал» из Кубка России и прошла в четвертьфинал

Сегодня, 2 марта, состоялся матч «Алания» — «Арсенал». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу осетинской команды.

Единственный гол в игре на 4-й минуте забил Владимир Хубулов. Сослан Качмазов слева прострелил на ближний угол вратарской, где Хубулов, сыграв на опережение, протолкнул мяч под руками Антона Коченкова.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Арсенал».



Ранее московское «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, на своём поле обыграв «Нижний Новгород» (3:0). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор» и «Сочи» — ЦСКА. Встречи 1/8 финала Кубка России пройдут с 1 по 3 марта. Финальный матч турнира состоится 29 мая.