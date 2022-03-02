Алексей Березуцкий прокомментировал выход ЦСКА в четвертьфинал Кубка России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями после матча 1/8 финала Кубка России по футболу с «Сочи» (2:1).



«Игра была непростая, но никто и не ожидал лёгкий матч с «Сочи». У них хорошая команда, которая не просто так идёт на третьем месте в чемпионате, одна из самых организованных в Премьер-Лиге. В большинстве своём я доволен, как мы действовали. И доволен результатом, а это самое главное.



После предыдущей игры с «Сочи» сделали выводы, но та игра сложилась для нас странным образом. Если правильно помню, к 20-й минуте мы проигрывали уже 0:3. Не все голы были обязательные, и мы сделали определённые выводы. Но и после побед мы делаем выводы, вносим коррективы, в этом и заключается работа тренерского штаба.



Стандартные положения — важная часть футбола. На данный момент у нас есть футболист, который прекрасно выполняет их. Я говорю о Юсуфе Языджи, но и не только он. Это даёт нам большое преимущество в этом аспекте игры. А Дивеева в раздевалке встретили так же, как и всех», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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