Ваноли: рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отреагировал на победу над «Кубанью» в Кубке России.
«Прежде всего очень рад рад за команду и болельщиков, потому что в прошлой игре мы их расстроили. В том числе рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Счёт в сегодняшней игре на 6-й минуте открыл Квинси Промес. Спустя 11 минут он оформил дубль. На 20-й минуте Шамар Николсон отличился дебютным голом. В начале 2-го тайма Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. Затем Шамар Николсон во второй раз поразил ворота краснодарской команды. В конце тайма Джордан Ларссон забил 5-й гол московской команды. Вскоре Шамар Николсон оформил хет-трик — 6:1.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань».
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