«Валенсия» обыграла «Атлетик» и вышла в финал Кубка Испании
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Завершился полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Валенсия» принимала «Атлетик». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол в матче на 43-й минуте забил Гонсалу Гедеш. Российский полузащитник Денис Черышев остался на скамейке запасных.
Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, а «Атлетик» завершил участие в турнире.
В другом полуфинальном матче «Бетис» играет с «Райо Вальекано». Первая игра завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1. Ответная игра пройдет в четверг, 3 марта.
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала этот турнир 31 раз.
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