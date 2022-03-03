«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти на пост главного тренера

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру наставника «Реала» Карло Анчелотти на пост главного тренера, сообщает ESPN.

Как сообщает источник, Анчелотти рассматривается в качестве тренера на короткий срок. У испанского специалиста тёплые отношения с Алексом Фергюсоном и генеральным директором «Манчестер Юнайтед» Ричардом Арнольдом.

При этом отмечается, в качестве долгосрочного сотрудничества «Манчестер Юнайтед» выбирает между Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет «Пари Сен-Жермен» и наставником «Аякса» Эриком тен Хагом.

Сообщается, что Алекс Фергюсон является поклонником Почеттино, но рекомендовал клубу рассмотреть Анчелотти, если Почеттино откажется возглавить клуб.

На данный момент временным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник, который будет возглавлять клуб до конца текущего сезона.

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