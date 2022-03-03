Тухель отреагировал на заявление Абрамовича о решении продать «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал заявление Романа Абрамовича о решении продать «Челси».
«Пока рано говорить, потому что я могу думать только о «Челси» с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. Пока еще не пришло в голову, что это прекратится. Конечно, это серьезное изменение. Мы не говорили об этом перед матчем. У игроков есть подключение к Интернету, они смотрят телевизор, поэтому, конечно, они знали, они получают сообщения. Но все же мы сосредоточились при подготовке только на спорте», — приводит слова Тухеля Daily Mail.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.
Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
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