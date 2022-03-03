Директор «ПСЖ» — о Рамосе: к сожалению, то, чего мы ожидали, не произошло

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о положении защитника Серхио Рамоса в команда. Испанец пропустил большую часть сезона из-за травм.

«Когда мы подписывали Рамоса, он был в замечательной физической форме. К сожалению, то, чего мы ожидали, не произошло. В этой ситуации сложно всем: и ему, и нам. Но наши планы ясны. В день, когда мы скажем, что Серхио больше не может играть, всем всё станет ясно. Но это не тот случай.

Долгое отсутствие мешает Рамосу брать на себя роль лидера. Не будем делать поспешных выводов, ведь сезон ещё не окончен. Но я не боюсь брать на себя ответственность за ошибки, когда допускаю их», — сказал Леонардо изданию L’Equipe. Его слова приводит PSG Talk.