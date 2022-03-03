«Шансы есть». Спортивный директор «ПСЖ» — о возможном продлении контракта с Мбаппе

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о возможном продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

«Насколько велика вероятность того, что мы продлим контракт с Мбаппе? Точно не могу сказать, но шансы есть. Пока он не подписал контракт с другим клубом, мы будем пробовать. Мы сделаем всё, чтобы сохранить Килиана в команде», — сказал Леонардо изданию L’Equipe, его слова приводит журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, контракт которого с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне в 33 матчах во всех турнирах Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.