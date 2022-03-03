Усман Дембеле пообещал Хави, что продолжит отдавать все силы за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пообещал главному тренеру клуба Хави, что продолжит отдавать все силы за «сине-гранатовых», сообщает Sport.es. По информации источника, наставник встретился с игроком, чтобы обсудить с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. В итоге тренер выразил французу поддержку.



Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» не верит, что сможет договориться с Дембеле о контракте, но оно не блокирует возможности вести дальнейшие переговоры, если футболист пойдёт на уступки. Сине-гранатовые не готовы предлагать нападающему те же условия, которые были предусмотрены зимой. Напомним, контракт Дембеле с «Барселоной» истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.

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